Giovani geni da Empoli: Francesco Goti e Emma Manzini all'Orientamento della Normale

Giovani geni in erba arrivano da Empoli. Francesco Goti e Emma Manzini sono stati selezionati per la Scuola di Orientamento Universitaria che li porterà nientemeno che alla Scuola Normale di Pisa per una settimana di full immersion nel gotha delle università italiane.

Sono entrambi giovanissimi - a breve finiranno la quarta del liceo - e arrivano ambedue dal Liceo Classico Virgilio. Svolgeranno questa estate il corso, a cui hanno avuto modo di accedere grazie ai loro brillantissimi voti a scuola. Francesco Goti (già vincitore del Certamen) e Emma Manzini hanno caricato una lettera di auto-presentazione sul sito apposito e, per merito pure della loro media-voti alta, sono stati scelti.

Si tratta di un corso molto prestigioso, che permette a studenti e studentesse di 'assaggiare' l'università, in questo caso una delle più importanti d'Europa. La Scuola di Orientamento Universitaria coinvolge in generale anche un'altra istituzione pisana come la Sant'Anna.