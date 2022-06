Omicidi Sarzana, Bedini doveva essere in carcere da quattro mesi

C'è un nuovo colpo di scena nel caso dei due omicidi di Sarzana, per cui è indagato un 32enne di Carrara, Daniele Bedini. L'uomo avrebbe dovuto trovarsi in carcere già da quattro mesi, dopo che a febbraio 2021 la Cassazione aveva convalidato una condanna a tre anni di reclusione, rendendola definitiva. Bedini doveva essere in galera per rapina aggravata.

Sul mancato arresto del carrarese, indagato per la morte di Nevila Pjetri e anche di Camilla Bertolotti, sono stati attivati "accertamenti interni" al tribunale di Massa. A confermarlo è il presidente del tribunale Paolo Puzone. Gli accertamenti servono "per capire quale disguido abbia impedito alla procura di avere la disponibilità del fascicolo delle misure applicate a Bedini".