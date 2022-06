Cispia Day, il ricavato dell'evento a Fratres Fucecchio

Ancora una volta, gli organizzatori di uno degli eventi più popolari di Fucecchio dopo la sua conclusione si dedicano alla beneficenza. Un altro assegno è stato staccato a Fucecchio dopo il Cispia Day, il giorno dell'orgoglio fucecchiese del 1 maggio.

L'evento di quest'anno è stato anticipato dallo scherzo di Masterchef al Parco Corsini, burla che ha fatto abboccare oltre 400 persone che avevano prenotato una cena gratuita con i concorrenti del popolare reality all'ombra del Parco Corsini.

Al di là dello scherzo, l'evento con la 'Amminata dei Cispiosi e la Grigliata a cielo aperto al Parco Corsini ha portato un incasso che è stato devoluto ai donatori di sangue del Fratres di Fucecchio. L'associazione si è trovata in difficoltà per la carenza di donazioni durante i due anni di pandemia e il segnale dato dagli organizzatori del Cispia Day è di sostegno per la loro causa.