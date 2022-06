Riapre finalmente il tratto di via San Tommaso dopo i lavori alla ex Nobel

Sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della ex conceria Nobel a Santa Croce sull'Arno in via San Tommaso a carico della proprietà. Il tratto era stato chiuso quasi un anno fa, ad agosto 2021.

L'ex Allegrini-Nobel è una delle concerie rimaste nel centro, anche se dismessa da decenni. Da qualche tempo si parla di un progetto di riqualificazione ma all'ordine del giorno ci sono soprattutto parole d'ordine come sicurezza e decoro.

I lavori erano ricominciati ad aprile, qui l'amministrazione comunale guidata da Giulia Deidda aveva spiegato le tappe che avevano causato le lungaggini.

"Dopo mesi di chiusura la strada è stata interamente riaperta oggi. Da domani sarà importante pensare davvero al futuro della ex conceria evitando il rischio di ulteriori problemi", spiega Deidda in un post su Facebook.