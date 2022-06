In ricordo del 23enne morto a Molin Nuovo, il cordoglio con la comunità senegalese

Un momento nel segno del ricordo, della commozione e della gratitudine. Nella mattinata di oggi, sabato 11 giugno 2022, nella sala del Consiglio comunale di Empoli, al primo piano del Municipio di via Giuseppe del Papa 41, si è tenuta la cerimonia di commemorazione di Mohammed Drame, deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Molin Nuovo, complanare alla nuova 429, nel settembre 2019.

Fu grande il cordoglio per l'accaduto in tutta la cittadinanza empolese, i funerali del giovane vennero sostenuti anche dal Consiglio comunale che scelse di devolvere un gettone di presenza per il rimpatrio della salma.

Nel corso della cerimonia odierna, introdotta dal presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellarri e proseguita con gli interventi del sindaco di Empoli Brenda Barnini e di Mamadou Lamine Diouf, Console Generale del Senegal a Milano, lo stesso console ha voluto porgere i ringraziamenti della comunità senegalese alla città e all'amministrazione empolese per la sensibilità mostrata nei confronti della vicenda di Drame.

L'incontro istituzionale, alla presenza fra gli altri di rappresentanti della comunità senegalese e del consiglio comunale empolese, ha di fatto concluso l'iniziativa "Giornata Italia - Senegal", promossa dalle associazioni C.A.S.T.O. e Mbolo e ospitata al Cenacolo degli Agostiniani con una mattinata di approfondimento: al centro, il tema "L'Italia, la Toscana ed Empoli amiche del Senegal".

Barnini ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di Mohammed Drame e ha ricordatoil grande sgomento e il senso di ingiustizia provato dalla comunità empolese per la morte di un ragazzo così giovane, in seguito a un incidente stradale. "Grande fu la commozione da parte della città e altrettanto grande fu la sensibilità da parte delle istituzioni, accompagnata dalla ferma volontà di non voltarsi dall'altra parte di fronte a quella tragedia, per non venire meno a doveri umani prima ancora che istituzionali. L'iniziativa di oggi è un'opportunità per commemorare Mohammed Drame e per ribadire valori come la fratellanza, la solidarietà e il senso civico che deve essere una bussola per ognuno di noi di fronte alle vicende che ci troviamo a vivere".

Il presidente del Consiglio comunale Mantellassi ricorda che "nel 2019 è stato ritenuto che contribuire a sostenere le spese per il rientro in patria della salma di questo ragazzo, prematuramente scomparso. Ringrazio ancora i consiglieri che hanno proposto a suo tempo questa azione, tutto il consiglio per averla sostenuta e la comunità senegalese per essere stata accanto all'amministrazione e per averla aiutata concretamente a entrare in contatto con la famiglia e ad attuare questo sostegno".