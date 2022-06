Offerte di lavoro tra Empoli e Vinci, il punto con Synergie

Chi l'ha detto che giugno non è il mese giusto per trovare lavoro? Basta seguire la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

MULETTISTA

La risorsa dovrà occuparsi della movimentazione della merce (in entrata e uscita) giacente in magazzino esclusivamente mediante l'utilizzo del muletto.

In particolare, la risorsa inserita all'interno del reparto logistico di prodotto finito si occuperà di:

Movimentazione carichi con muletto;

Preparazione bancali;

Attività di imballaggio, picking e spunta merce.

Si richiede:

Pregressa esperienza nella mansione;

Patentino del muletto e buon utilizzo del muletto retrattile o frontale;

Disponibile a lavorare su 2 turni giornalieri (5/13.30 - 13.30/22)

Completano il profilo l'attenzione per i dettagli, precisione e disponibilità.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/mulettista_122450/it/

STAGISTA FRONT OFFICE/SEGRETERIA

La risorsa, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà di:

accoglienza clienti

gestione della corrispondenza e delle telefonate

piccole mansioni amministrative

customare care

Per questa posizione ricerchiamo una persona dinamica, intraprendente e con una spiccata propensione al cliente.

Completano il profilo la capacità di lavorare in team e l'immediata disponibilità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stagista_front_officesegreteria_119903/it/

ADDETTE/I PULIZIE

Le risorse dovranno occuparsi della sanificazione di locali industriali.

Disponibilità oraria e buona manualità

Luogo di Lavoro: Circondario Empolese

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettei_pulizie_122275/it/



OPERAI TURNISTI VETRERIA

Le risorse saranno inserite nella linea di produzione a ciclo continuo.

I/Le candidati/e ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza in contesti produttivi

- buona manualità

- disponibilità a lavorare su turni 6 - 14 / 14 - 22 - 22/6

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai_turnisti_vetreria_119884/it/

OPERAIO/A PRODUZIONE SETTORE CARTOTECNICO

La risorsa dovrà occuparsi della produzione e del taglio delle scatole e degli imballi di cartone tramite l'utilizzo di appositi macchinari (es. piegatrice, tagliatrice etc). è gradita esperienza in contesti produttivi

Luogo di lavoro: Sovigliana- Vinci

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_produzione_settore_cartotecnico_122260/it/

APPRENDISTA MANOVIA CALZATURIFICIO

Il/la candidato/a sarà inserito in produzione per le mansioni di grattatura, masticiatura, rifinizione e carico manovia. I/le candidati /e ideali devono presentare:

-ottime doti di manualità

- disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/apprendista_manovia_calzaturificio_122185/it/

