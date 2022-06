Alla Festa de L'Unità Montespertoli 300 a cena di fine scuola media

Prima serata con record per la Festa de L’Unità di Montespertoli, che si svolge fino al 19 giugno al parco urbano, che sabato ha registrato più di 300 persone a cena, risultato di una sinergia con il comitato genitori di Montespertoli, che ha scelto la manifestazione per organizzare la festa di fine scuola delle classi terze medie dell’Istituto comprensivo.

“È stato un inizio incredibile. Il messaggio che volevamo mandare era quello di un Pd che è la casa di tutti e vedere partecipare 300 persone tra genitori, bambini ed insegnati andava proprio in quella direzione. Era la prima volta per una iniziativa del genere e certamente molte cose sono da migliorare, ma auspichiamo di poterla replicare in futuro. Dopo due anni di pandemia che ci ha allontanato ci servono iniziative che tengano insieme le persone. Ringrazio anche gli ospiti del primo dibattito politico della festa per la loro presenza e per i loro contributi e invito tutti alle prossime serate”. Queste le parole di Giacomo Giusti, segretario locale del PD.

Anche la serata di domenica 12 ha avuto un’ottima affluenza, grazie anche all’interesse suscitato dall’iniziativa della Conferenza delle Donne Democratiche di Montespertoli, intervenute nell’immediato dopocena per parlare di lavoro e condizione femminile insieme a Natalia Faraoni di Irpet, Silvia Mozzorecchi della segreteria Spi-Cgil Firenze, Laura Rimi della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale toscano e Valerio Fabiani, consigliere politico del presidente Eugenio Giani con delega alla gestione delle crisi aziendali.

Ecco il dettaglio del programma: stasera, martedì 14 giugno, esibizione di due rapper locali Rapperzone e JsMowgli aperta anche ai freestyler; mercoledì 15 karaoke, mentre giovedì 16 cena di beneficenza a favore del popolo del Saharawi e dell’associazione Sheep Italia, interverranno alla serata Sandro Volpe, coordinatore regionale associazione solidarietà Saharawi e Graziano Giotti, coordinatore a sostegno RASD "Mauro Marconcini” e Saverio Tommasi, presidente di Sheep Italia. Venerdì 17 la senatrice Caterina Biti affronterà il tema della crisi agroalimentare, modera Valentina Canuti, consigliera Comunale con delega allo sviluppo e promozione del distretto rurale.

Sabato 18 si parlerà della guerra in Ucraina con i senatori Alessandro Alfieri, segretario della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) e Dario Parrini, presidente della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali). Modera Marco Pierini, vicesindaco del Comune di Montespertoli. A chiudere la festa domenica 19 giugno ci saranno il sindaco Alessio Mugnaini e la Giunta Comunale di Montespertoli con l’evento “Montespertoli oggi e domani”.

Ogni sera il ristorante aprirà dalle ore 19.30 con la cucina di Silvia Santucci coadiuvata dai volontari, che saranno in servizio alla festa. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Fb https://www.facebook.com/pdmontespertoli

Fonte: Pd Empolese Valdelsa