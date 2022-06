Cade un ramo mentre vanno al Firenze Rocks, il racconto di una lettrice: "Potevamo morire"

Il Dio del Rock ci ha protetto. Non si tratta di un'escalamazione lanciata da un fan dei Metallica in visibilio durante il concerto di ieri al Firenze Rocks, quanto l'ammissione di una ragazza a seguito di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più nefaste.

"Stasera (ieri. ndr) alle 19.05-19.10, mentre entravamo dal varco arancione (pit), è caduto un ramo di un albero proprio sul percorso obbligato in via del Visarno, rischiando di ammazzarci - racconta la giovane sulla pagina Facebook del Firenze Rocks -. Per fortuna il ragazzo che era di fronte a me si è solo graffiato, io e il suo amico siamo scattati indietro rimanendo illesi. È stato un miracolo che nessuno si sia fatto niente. Sarà stato il dio del rock a proteggere quel ragazzo.

Tengo a precisare - continua - che in quel momento non c’era vento né stavano suonando. Nessun vigilante si è accorto di niente, sono stati avvisati successivamente da alcuni ragazzi dietro a noi. Ritengo necessario controllare adeguatamente la location del festival onde evitare che si verifichino gravi eventi. Ricordo che a giugno 2014 sempre nel parco delle Cascine sono morte una donna e una bambina a causa della caduta di un ramo (non c’erano concerti in tale periodo). Spero che questo mio messaggio venga letto dagli organizzatori, ma soprattutto dal comune di Firenze".