Siccità, Fucecchio non spegne le fontane: "L'acqua con il ricircolo è sempre la stessa"

Amministrazione che vai, scelta idrica che trovi.

Se a Empoli così come a Scandicci le fontane sono state fermate in nome dell'emergenza idrica (il presunto risparmio calcolato a Scandicci è di circa 180 mc di acqua della rete idrica cittadina), a Fucecchio vale un altro principio.

Il Comune tramite un post su Facebook ha voluto ribadire la bontà della scelta di tenere le due fontane cittadine accese, quelle di piazza Montanelli che parte da terra e quella della vasca di piazza La Vergine. Il motivo? Le fontane "funzionano tramite vasche di recupero e pompe di riciclo, l'acqua utilizzata è sempre la stessa. Ci teniamo a precisarlo visto che alcuni cittadini hanno definito come uno spreco l'accensione delle fontane in concomitanza con l'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua per finalità diverse da quelle igienico-domestiche".

Anche a Fucecchio, come in numerosi altri territori toscani, per combattere la siccità sono state decise sanzioni fino a 500 euro per chi viene pizzicato a utilizzare l'acqua del rubinetto per attività come l'annaffiare le piante del giardino o lavare l'auto.