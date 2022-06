Tre giorni in bici per la Ciclovia dell'Arno, gran finale a Firenze con Fiab

La tappa a Montelupo (foto da facebook)

Il tracciato dell’Arno, 250 chilometri da Stia a Marina di Pisa, dall’Appennino al Mar Tirreno, unisce 4 province, 48 comuni, 2 Comunità Montane, 3 Consorzi di Bonifica, e 2 Parchi Regionali. Una comunità di oltre 1 milione e 250.000 abitanti di potenziali utilizzatori della Ciclovia negli spostamenti quotidiani e migliaia di possibili cicloturisti, che rappresentano un’opportunità di sviluppo delle attività economiche locali.

Per promuovere il completamento e la valorizzazione della Ciclovia dell’Arno negli spostamenti giornalieri e nei cicloviaggi il Coordinamento Toscano di Fiab (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) ha organizzato dal 24 al 26 giugno una "Ciclostaffetta". La conclusione della manifestazione questa mattina in piazza del Duomo davanti alla sede della Regione Toscana alla presenza dell’assessore alla mobilità Stefano Baccelli, anche lui in sella alla sua bicicletta, per uno scambio di saluti con i partecipanti.

La tappa a Empoli (foto da facebook)

"Grazie davvero alla Fiab per l’impegno nel promuovere il cicloturismo che consente a intere famiglie di usufruire delle nostre piste ciclabili - ha detto Baccelli -. Grazie anche per l’impegno nel verificare lo stato manutentivo delle piste che realizziamo. Perché è importante realizzarle, ma altrettanto avere un sistema, con le amministrazioni comunali ma anche con le associazioni di volontariato per garantirne una cura costante".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa