Mondiali di nuoto, Ginevra Taddeucci torna a Empoli con il bronzo al collo

Esordio più che convincente ai Campionati del mondo di nuoto per l'atleta Ginevra Taddeucci tesserata fiamme oro ma nata e cresciuta nelle fila del team Nuoto Toscana Empoli.

Nella prova a staffetta l'Italia ha schierato in prima frazione la 25enne di Lastra a Signa e chiuso in quarta frazione con l'olimpionico Gregorio Paltrinieri. Al tocco finale la nazionale azzurra è medaglia di bronzo dietro a Germania e ai padroni di casa ungheresi.

Il giorno successivo nella prova individuale sui 5 km Ginevra ha ottenuto un ottimo Sesto posto nuotando sempre fra le primissime. Grande il sentimento di orgoglio tra le fila della squadra empolese in attesa del rientro in sede dell'atleta.

Il commento del presidente Giovanni Pistelli allenatore di Ginevra Taddeucci: "Questi risultati sportivi a livello mondiale non ci fanno certo dimenticare il brutto momento che ancora stiamo attraversando come società sportiva del territorio però ci servono per darci una prospettiva più ottimista nell'immediato futuro. Ginevra porta in alto sportivamente la nostra città ed è testimonial di una società sportiva che da sempre ottiene risultati prestigiosi".

Fonte: Ufficio Stampa