All'Empoli Beer Fest i bolidi del Moto Club Guzzi

Nuovo appuntamento con il Moto Club Guzzi Empoli, in occasione del Beer Fest che si svolgerà nei prossimi giorni nella nostra città.

Venerdì 1° luglio e sabato 2, piazza Matteotti diverrà infatti luogo espositivo per auto e moto, sia d’epoca che moderne.

Sarà un’occasione per ammirare i pezzi in mostra, e per avvicinarsi al mondo dei motori, con particolare attenzione alle due ruote.

La mostra statica inizierà venerdì alle 17.30 e proseguirà per l’intera serata; sabato si protrarrà invece per l’intera giornata, con inizio alle 10 del mattino e termine a fine serata.