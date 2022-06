Libri per l’Estate, le migliori scelte

Leggere è sempre un’ottima cosa da fare, durante tutto l’anno. Leggendo si aprono gli orizzonti, si percepiscono idee e pensieri differenti, si è più aperti a tante nuove occasioni ed opportunità.

Ma non solo, sembra che la lettura sia effettivamente un toccasana per la salute.

Stando ad uno studio dell’Università del Sussex, nel Regno Unito, leggere un libro o un giornale, per soli sei minuti in completo silenzio, rallenta la tensione muscolare e la frequenza cardiaca.

Si abbassa notevolmente il livello dello stress. Sembra che leggere sia il metodo migliore anche rispetto a passeggiare od ascoltare musica.

Altri benefici della lettura

Oltre al già citato stress, la lettura porta anche i seguenti benefici:

- Aiuta a mantenere in forma la memoria

- Aumenta la creatività

- Ci rende più empatici

- Aumenta il nostro livello di concentrazione

- Ci “disintossica” da tutto il digitale che ci circonda

- Migliora la nostra capacità di scrittura

Questi sono solamente alcuni dei benefici che la lettura, anche esercitata per pochissimo tempo, apporta alla nostra mente ed al nostro fisico.

Se sei interessato ad approfondire l’argomento, ti consiglio di leggere questo articolo che parla dei benefici della lettura.

Le migliori letture per l’Estate

Ovviamente dipende molto dai tuoi gusti personali. Ma magari leggere qualcosa di differente può aiutarti a farti nuove idee.

Tra i consigli letterari per l’Estate 2022 possiamo pensare di proporti i seguenti libri.

Per la Narrativa potrebbe essere interessante leggere “Come vento cucito alla Terra” di Ilaria Tuti.

Il commissario Bordelli, nato dalla fantasia di Marco Vichi, torna in libreria con “Non tutto è perduto”.

Interessante, se amante del genere, piò essere anche “la Quarta Profezia” di Glenn Cooper, già autore di successi come la trilogia della “Biblioteca dei Morti”.

“La verità sul caso Harry Quebert” è stato un bestseller di 10 anni fa, scritto da Joël Dicker che adesso torna con “Il caso Alaska Sanders. Un bel viaggio nel 1999 in una cittadina del New Hampshire, sconvolta da un omicidio.

Molto interessante è anche “Riprenditi l’inconscio” di Jennifer Egan, dove una tecnologia ci permette di avere accesso a qualsiasi ricordo che abbiamo mai avuto e di condividerlo in cambio di ricordi di altri. Ma non a tutti.

Se sei invece appassionato di letteratura Toscana, regione madre della nostra lingua e di tantissimi capolavori, ti consiglio di leggere questo articolo che riguarda proprio quella tipologia di libri per l’Estate.

Insomma divertirsi e rilassarsi è la parola d’ordine in questo periodo. Stiamo attraversando un momento storico abbastanza particolare. E lo svago non può che farci bene.

