Saldi estivi, per il sondaggio di gonews.it "è meglio risparmiare"

Secondo gli ultimi risultati del sondaggio di gonews.it, sui saldi estivi 2022, pare che non molti punteranno a rinnovare il guardaroba. Alla domanda, "Saldi, ne approfitterai nonostante i rincari?" lanciata alla vigilia dell'inizio degli sconti in Toscana, sabato 2 luglio 2022, oltre il 68% dei votanti ha risposto "No, meglio risparmiare".

Andranno invece a caccia di sconti i lettori che hanno partecipato al sondaggio votando "Sì, è il momento giusto", con il 31.37%. Per Confesercenti Toscana la spesa media a testa dovrebbe essere di 150-170 euro, mentre altre stime arrivano fino a 180, ovvero lo scontrino medio del 2021. Tempi sicuramente diversi da quelli pre Covid, quando l'ultimo scontrino medio prima della pandemia arrivava a 230 euro a testa. Sono dunque in maggioranza coloro che non approfitteranno dello sconto sul desiderato cappotto invernale, a buon prezzo durante l'estate e che riutilizzeranno magari gli stessi capi degli anni precedenti. Ma all'occasione, c'è comunque chi non rinuncia.