L'opera in piazza raddoppia a Montespertoli per i 150 anni di Amedeo Bassi

Il 29 luglio del 1872 nella centrale piazza Machiavelli a Montespertoli nasce Amedeo Bassi, il futuro grande tenore celebrato in tutto il mondo insieme ad Enrico Caruso come uno dei più grandi interpreti dell’opera lirica italiana.

Proprio Bassi e Caruso sono gli interpreti più nobili della storia della lirica nata nelle colline toscane, tra Montespertoli e Lastra a Signa dove ha sede il museo di Villa Bellosguardo. Quest'anno la partnership si consolida anche nel festival La Voce - Amedeo Bassi, con 4 appuntamenti dal 28 al 31 luglio, di cui il primo proprio 'a casa' di Caruso. Il bellissimo giardino di Villa Caruso-Bellosguardo accoglierà il pubblico per un concerto del Florence Lilium Duo.

Il giorno successivo, il 29 luglio, si torna in piazza Machiavelli con un evento che vede coinvolto il Museo Amedeo Bassi, la Compagnia Teatro popolare d’arte e l’Orchestra Harmonie Musicae e che ha richiesto ricerche di documenti sia fotografici che musicali che per la prima volta verranno mostrati al pubblico.

Una prima serata che cade nel giorno del compleanno di Bassi per rendere omaggio ad un grande protagonista dell’opera verista, scelto da Mascagni per il debutto romano de “Le Maschere” e da Puccini per interpretare Dick Johnson nella versione italiana de “La Fanciulla del West”. Bassi poi si distinse, nel finale della sua carriera, come interprete dell’opera wagneriana, dimostrando un’attenzione verso la contemporaneità e la modernità dei linguaggi a lui coevi.

Alcune delle arie più famose dell'epoca, ma cadute nel dimenticatoio, verranno 'resuscitate' per omaggiarae Bassi.

Il 30 e 31 Luglio il programma del festival prevede poi la messa in scena di due celebri opere liriche “Cavalleria Rusticana” e “Rigoletto”, la prima a cura del coro e orchestra Nuova Filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli, mentre la seconda sarà affidata alle sapienti mani del maestro David Boldrini che dirigerà Italian Opera Florence per la regia di Alberto Paloscia.

"L'incontro con Lastra a Signa per sigillare lo stretto legame tra Enrico Caruso e Amedeo Bassi - spiega il sindaco Alessio Mugnaini - ci ha permesso di costruire un progetto culturale eccellente, siamo molto soddisfatti della qualità di questa edizione. Il Festival Amedeo Bassi è il fiore all'occhiello dell'estate montespertolese e questa edizione sarà un ritorno alla grande opera lirica in una delle piazze più antiche del nostro paese. Inoltre, abbiamo deciso di conferire il primo "Premio alla Cultura Amedeo Bassi". Il galà lirico di quest'anno tocca molti gusti diversi e spero di rivedere tanti turisti ma anche molti giovani incuriositi."

"In occasione dei 150 anni di Amedeo Bassi abbiamo creato il premio alla cultura - racconta l'assessore alla cultura, Alessandra De Toffoli - dedicato a personaggi che hanno avuto un impatto importante sulla valorizzazione culturale di Montespertoli. La prima sera del festival dedicheremo il premio a Roberto Innocenti, illustratore e vincitore Premio Andersen che ha dato anche un importante contributo alla realizzazione della pannellonistica del rinnovato Centro Culturale Le Corti"

"Rilanciare l’arte della lirica - conclude Francesco Giorgi, direttore artistico - oggi è quanto mai attuale, il suo linguaggio estremamente vivace e ricco di immagini ben si adatta alla comprensione di tutti e può scalfire quel sottile strato di apatia che spesso ci impedisce di sorprenderci di fronte all’opera d’arte. La lirica è teatro, poesia e musica, un concentrato di vitamine culturali, il più popolare tra gli spettacoli dal vivo."

Montespertoli continua la sua estate dedicata agli eventi musicali dopo RockunMonte, dedicato alla musica contemporanea, MoMu con la ricerca della musica dal mondo e tanti altri eventi culturali. "Il nostro sogno e progetto - afferma ancora Mugnaini - è quello di un teatro civico di Montespertoli. Continuiamo con l'opera in piazza ma cercheremo di elevare la qualità anche tutto l'anno con il progetto che abbiamo presentato".

PROGRAMMA

FESTIVAL AMEDEO BASSI 2022

28 Luglio

Anteprima Festival alla Casa Museo Enrico Caruso

Florence Lilium Duo "Tangos et Dances”

Tommaso Tarsi, chitarra

Feyza Nur Sagliksever, flauto

Villa Caruso di Bellosguardo, Lastra a Signa

29 Luglio

Buon anniversario Amedeo!

Gran Galà Lirico con narrazioni e proiezioni video

Selene Fiaschi, soprano

Martina Barreca, soprano

Rodrigo Trosino, tenore

Alessandro Calamai, baritono

Giovanni Mancini, direttore

Orchestra Harmonia Musicae

Veio Torcigliani, voce narrante

Conferimento “Premio alla Cultura Amedeo Bassi 2022” a Roberto Innocenti

Piazza Machiavelli, Montespertoli

30 Luglio

L’opera in piazza: “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni

Solisti, coro e orchestra Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”

Piazza Machiavelli, Montespertoli

31 Luglio

L’opera in piazza: “ Rigoletto” di Giuseppe Verdi

Coro e Orchestra Italian Opera Florence diretta da M* David Boldrini

Solisti: Paola Cigna, David Banos e Romano Martinuzzi, coro IOF, costumi a cura di IOF

regia di Alberto Paloscia e scene di Giacomo Callari.

Piazza Machiavelli, Montespertoli





