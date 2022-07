Cane pericoloso a Bagno a Ripoli catturato dall'associazione Amici della Terra

Catturato dai volontari della Associazione Amici della Terra che operano nel recupero di animali, dai gattini ai lama, H24 nella Toscana centrale.

La bella impresa dei volontari degli Amici della Terra, che operando per conto della ASL veterinaria di Firenze sono riusciti a catturare senza danni (né per i soccorritori né per l'animale) il cane corso che aveva terrorizzato Bagno a Ripoli sarà riconosciuta dall'Associazione.

Ricordiamo che il cane in questione, che si aggirava libero nei dintorni di Bagno a Ripoli, ha aggredito in modo grave una coppia di fidanzati, in modo meno sanguinoso una donna che viaggiava sola. Tutte queste persone, vedendo il cane libero lungo la strada, sono generosamente scese dalle loro automobili per prestare soccorso, ma la reazione è stata l'aggressione.

Le forze dell'ordine hanno localizzato l'animale, affidando l'onore e l'onere della cattura agli Amici della Terra Leonardo Natali e Selene Sartiani, che hanno brillantemente portato a termine il loro compito.

Non è la prima volta: quindi gli Amici della Terra hanno deciso di istituire il premio "soccorritore dell'anno", che sarà consegnato entro il prossimo settembre.

Fonte: Amici della Terra - Toscana ODV