Incendio Massarosa, gli ultimi aggiornamenti dopo la notte di fuoco

Continua a propagarsi l'incendio di Massarosa a Lucca. Ecco gli ultimi aggiornamenti delle ore 6.

Nella notte a causa del vento i fronti di fiamma si sono rinforzati e mutando direzione, sono arrivati sino agli abitati di Miglianello, Pieve a Elici , Montigiano, coinvolgendo anche gli insediamenti posti a fondo valle di via di Roncò, via Acquachiara e via Polla di Morto.

Sono stati fatti evacuare i nuclei abitati direttamente minacciati dalle fiamme con aiuto di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri e Polizia Locale, una parte circa 80 alloggiati presso la scuola a Massarosa, molte altre in altre strutture e/o accolte presso parenti ed amici.

Ancora attivo il fronte di Fibbialla.

Le operazioni continuano non senza difficoltà. Durante la notte alcuni situazioni critiche anche per il personale antincendio, dovute alla variazione di vento, alla scarsa visibilità e alle zone impervie.

Durante la notte sono avvenute diverse esplosioni di serbatoi di GPL. Sono a lavoro ancora le squadre di terra di vigili del fuoco e del personale AIB della Regione Toscana, in attesa dei canadair e degli elicotteri AIB previsti nei prossimi minuti.

Il rogo ha interessato anche i comuni di Camaiore e Lucca.

In fiamme 560 ettari

Sul posto stanno intervenendo 4 elicotteri e 4 Canadair, ai quali il fumo non facilita gli sganci. Molte le squadre di vigili del fuoco, volontariato antincendio e operai forestali impegnate a terra che oltre allo spegnimento, si stanno occupando di mettere in sicurezza la zona. La stima è ancora provvisoria ma, come comunicato dalla Regione Toscana, la superficie andata in fiamme ammonta a 560 ettari, prevalentemente di bosco e in parte di olivete.

