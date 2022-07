Incendio Massarosa, altri 120 sfollati. 860 ettari bruciati

Aggiornamenti per oggi, giovedì 21 luglio, in merito all'incendio partito da Massarosa e che si è esteso fino ai comuni di Lucca e Camaiore. L'incubo purtroppo non è ancora finito e lo raccontano i vigili del fuoco nel report notturno. Tra i numeri altri 120 sfollati e 860 ettari di terreno andati bruciati. Qui le conseguenze dell'incendio anche a km di distanza, con il fumo acre giunto in molte parti della Toscana. Qui il punto su ieri.

Nella notte appena trascorsa, l'incendio si è esteso verso le frazioni di Valpromaro e Piazzano, il secondo del quale è stato evacuato intorno alle ore 23:30 circa aggiungendo 120 persone al numero degli evacuati, scendendo verso la statale SP1 ma le squadre dei vigili del fuoco hanno prontamente fermato il fronte in avanzamento evitando il coinvolgimento del centro abitato.

Il fronte di fuoco presente nella frazione di Gualdo, ha scollinato verso la frazione di Panicale dove si stanno concentrando parte delle forze antincendio.

Sono 105 i vigili del fuoco schierati, 3 elicotteri AIB della Regione Toscana e 3 Canadair e 1 elicottero flotta aerea dei Vigili del Fuoco.

100 volontari delle Misericordie in campo

Nell’emergenza determinata dall’incendio in Versilia è forte l’impegno delle Misericordie toscane, impegnate sia con i gruppi di antincendio boschivo, sia nell’accoglienza delle famiglie sfollate dalle zone messe a rischio dalle fiamme.

In prima linea ovviamente le Misericordie dell’area versiliese: “Sul campo – dice il Coordinatore, Massimiliano Iacolare – abbiamo impegnate 9 squadre AIB, con 9 mezzi, anche da altre province: Viareggio, Montenero, Massarosa, San Miniato, Torre del Lago, Montecarlo).

Siamo poi impegnati nell’accoglienza dei soccorritori e degli sfollati, che è stata affidata alle Misericordie versiliesi. Abbiamo attivato la struttura zonale dell'area emergenza, con 100 volontari che si turnano ormai da oltre 48 ore. E’ stato attivato il COC di Camaiore, e in coordinamento con la struttura le stesse Misericordie della Versilia hanno gestito l'evacuazione delle frazioni di Fibbialla, Gualdo, Valpromaro e, ieri sera, quella di Piazzano, nella zona di Camaiore, perché il fronte del fuoco è ormai arrivato anche in quella zona.”

Sono stati inoltre allestiti nelle sedi della Misericordia di Camaiore e di Lido punti di pernottamento per gli sfollati e stanotte sono state 8 le persone che hanno dormito alla Misericordia di Lido. Altre 15 persone hanno dormito invece, sempre affidate ai fratelli e sorelle di Misericordia, nella scuola media di Massarosa. Gli evacuati di ieri sera a Piazzano (un centinaio di persone) hanno invece tutti scelto di pernottare presso parenti e amici. Tutti i presidi e le attività di accoglienza sono attive h24 e continueranno per tutta la durata della situazione di emergenza. “In azione anche volontari con una formazione specializzata psicologica – continua Iacolare - per dare supporto e tranquillizzare quanti sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni e che vivono momenti di totale disperazione.”

Sono già in allerta e pronte ad intervenire se ci saranno da gestire altre evacuazioni anche le Misericordie dei coordinamenti della Lucchesia e del Pisano.

“Un grande impegno e la consueta grande generosità” dice il presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi. “Anche in questa occasione, davanti al fuoco che tutto divora, il volontariato si conferma una preziosa e peculiare risorsa per la Toscana.”