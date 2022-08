Antenna Iliad a Sovigliana, Arpat: "Secondo parere positivo dopo le modifiche del gestore"

Il Settore Agenti fisici Arpat dell’area vasta centro ha risposto per iscritto alla richiesta ricevuta nel novembre 2021 da una cittadina di Vinci che chiedeva informazioni sull’antenna di telefonia mobile posta all’interno del cimitero di Sovigliana e sul nuovo ripetitore Iliad di Via Alfieri, Sovigliana.

Con nostra nota del 6 dicembre 2021 sono state fornite informazioni sugli impianti radioelettrici presenti presso il cimitero comunale, specificando che:

- per impianti di questo tipo, come previsto dal D.Lgs 259/2003, ARPAT esprime il parere di competenza, per garantire il rispetto dei limiti di legge di campo elettromagnetico (legge 36/2001 e relativo Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) 6/7/2003 ) nell’area circostante, tenendo conto degli altri impianti già presenti nell’area, preliminarmente alla loro realizzazione e ad ogni modifica.

Il DPCM 8/6/2003 stabilisce valori di riferimento differenziati in relazione alle diverse modalità di uso del luogo: il campo elettrico deve essere inferiore a 6 V/m, come valore medio su 24 ore, per gli edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate, e deve essere inferiore a 20 V/m per tutti gli altri luoghi accessibili. i limiti sono rispettati nell’area in questione sono rispettati.

Con medesima nota l’Agenzia comunicava che i limiti nell’area, relativamente agli impianti esistenti, erano rispettati e che sul progetto relativo al nuovo impianto Iliad in via V. Alfieri il Settore Agenti fisici aveva espresso una valutazione negativa in data 23 luglio 2021.

Per un disguido interno la ns. comunicazione del 6 dicembre 2021 è stata recapitata all’interessata l’8 marzo 2022, quando la cittadina ha contattato l’URP per avere notizie in merito alla sua richiesta.

Successivamente, l’Agenzia, tramite la casella URP, con nota del 30 marzo 2022 ha risposto agli ulteriori chiarimenti, comunicando che il progetto dell’impianto Iliad aveva ottenuto una nostra valutazione positiva in data 17 febbraio 2022.

Stazione radio base Iliad di Sovigliana

Progetto 1 - maggio 2021

In merito al primo progetto il Settore Agenti fisici con nota del 23/7/2021 aveva espresso valutazione negativa sulla compatibilità rispetto ai limiti e valori fissati dal DPCM 08/07/2003, in quanto ritenuto non garantire, nell’area circostante l’impianto stesso, valori di campo elettrico inferiori ai limiti previsti dalla normativa. Infatti la normativa vigente (legge 36/01 e relativo DPCM 08/07/03) fissa il valore di attenzione (6 V/m come media giornaliera) per edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore e loro pertinenze, l'obiettivo di qualità (6 V/m come media giornaliera) per le aree intensamente frequentate e il limite di esposizione (20 V/m come media su 6 minuti) per i rimanenti spazi accessibili alle persone.

Progetto 2 - gennaio 2022

Il secondo progetto, modificato dal gestore Iliad tenendo conto delle criticità evidenziate dal Settore Agenti fisici nel precedente parere negativo, ha ottenuto la valutazione positiva in quanto ritenuto garantire il rispetto dei valori e dei limiti normativi sopradescritti.

Fonte: Arpat