Antenna telefonica e furti, i cittadini di Spicchio-Sovigliana incontrano il sindaco Torchia

Nuovo incontro tra gli abitanti di Sovigliana e Spicchio con il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia. Tra i temi affrontati ancora una volta quello dell'antenna telefonica in via Vittorio Alfieri e il controllo di vicinato, in riferimento all'ultima serie di furti che hanno colpito più famiglie del territorio. Ecco quanto comunicano i cittadini in una nota.

"I tre rappresentanti dei cittadini Manuela Benvenuti, Salvatore Pizzo e Max Ciambotti, hanno prima affrontato lo spinoso argomento dell'antenna della telefonia e il conseguente aumento dell'inquinamento elettromagnetico. Ad avvalorare le loro paure anche una dettagliata relazione scritta dalla biologa empolese Elenia Castellari (Studio Bartolini di Empoli) secondo la quale i campi ELF debbano essere considerati come un "possibile cancerogeno per l'uomo".

Il primo cittadino di Vinci ha ascoltato attentamente i tre abitanti di Sovigliana e Spicchio e ha aggiunto che il piano regolatore del Comune ha destinato la zona di Via Alfieri ad un futuro parco pubblico più un parcheggio per le auto con conseguente espropriazione di quei terreni. Quindi se la domanda fosse di nuovo presentata dai proprietari del fondo agricolo nelle prossime settimane sarà comunque respinta dal Comune.

Per quanto riguarda l'altro argomento della discussione, la creazione di un Controllo del Vicinato nelle vie Alfieri, Murri e Grocco dopo i continui furti nelle abitazioni delle ultime settimane, il sindaco Torchia ha spiegato le modalità per la sua realizzazione.

Il Controllo di vicinato si basa su un accordo tra istituzioni, forze dell'ordine e residenti, al fine di creare un clima di fiducia reciproca e di sicurezza, Grazie alle chat Whatsapp o Telegram gli abitanti iscritti possono segnalare gli aspetti problematici o sospetti del loro quartiere in tempo reale.

Questo strumento ha funzionato come deterrente ai furti nelle case di Vinci e Vitolini, e da qualche giorno è stato adottato anche dagli abitanti di Via Copernico a Sovigliana".