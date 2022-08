Temporali forti e vento, un nubifragio colpisce la Toscana

Un grande nubifragio si è abbattuto sulla Toscana poco dopo le 10 di oggi, giovedì 18 agosto. Fitta pioggia unita a un forte vento hanno colpito tutte le zone della nostra regione, causando anche alcuni danni.

Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Toscana per cercare di limitare i danni. Per oggi era stata emessa dalla Regione Toscana una allerta meteo di codice giallo per temporali e rischio idrogeologico.

Molte persone stanno già postando sui social immagini di quanto avvenuto. C'è chi parla di alberi caduti e di auto danneggiate, a molti il forte vento ha spostato alcuni attrezzi tenuti fuori casa. Sono stati minuti intensi.

Il nubifragio è avvenuto a pochi giorni di distanza da un evento simile che ha causato allagamenti e problemi nel Fiorentino.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO