Nuoto d'oro nella staffetta, gioia per le toscane Bruni e Taddeucci

Il nuoto italiano vola, quello toscano fa altrettanto. Agli Europei di nuoto in programma nel Lazio hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta anche Ginevra Taddeucci e Rachele Bruni, due atlete provenienti rispettivamente da Lastra a Signa e da Comeana (Carmignano).

L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella 4×1250 in acque libere andata in scena in quel di Ostia. Le due toscane hanno gareggiato assieme a Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, sbaragliando tutti gli avversari e le avversarie.

Festa grande per Bruni e Taddeucci, entrambe molto note e amate in provincia di Firenze e in tutta la Toscana. Festeggia anche Empoli, dato che Taddeucci viene dal TNT Empoli e oggi è alla seconda medaglia.