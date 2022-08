Asev diventa società consortile senza scopo di lucro, l'ok da Empoli

L'Asev, agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa, passerà da Società per Azioni a Società consortile per Azioni: rimarrà intatto il capitale sociale di 250mila euro, ma con la "rinuncia del conseguimento dello scopo di lucro" sarà possibile partecipare a più bandi pubblici per progetti sul territorio.

La richiesta e l'approvazione, che dovrà essere vagliata da tutti i 26 soci (gli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa e le associazioni di categoria) intanto ha l'ok da parte del Comune di Empoli, socio al 17,17%, secondo per importanza solo dopo la Camera di Commercio.

L'Asev, con sede in via delle Fiascaie e una 'presenza' forte alla Sesa di Empoli, da anni è attiva nella formazione professionale e nei servizi alle imprese del circondario dell'Empolese Valdelsa. A inizio luglio ha presentato all'amministrazione di Empoli lo studio preliminare di fattibilità per la trasformazione in società consortile per azioni, la quale non potrà distribuire utili in nessuna forma.

Una volta che i Comuni soci e la Camera di Commercio di Firenze avranno dato il placet per il cambiamento, Asev procederà con la fissazione dell’assemblea straordinaria per l’atto pubblico di trasformazione.

Elia Billero