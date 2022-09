Il Settembre Cerretese prosegue: svelati i drappi del Palio, tre mostre da vedere

È in corso di svolgimento il Settembre Cerretese promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, in collaborazione con le contrade del Palio e le Associazioni del territorio.

Partito con un riuscito concerto nel Giardino della Villa Medicea, il Settembre Cerretese è proseguito con l’assegnazione del Cerrino d’Oro alla memoria di Mindo Michetti e con la disputa della 76°edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi di ciclismo.

I DRAPPI - Nella serata di Giovedì 1 Settembre, nel Giardino antistante la Villa, si è tenuta la Presentazione e la Benedizione dei Palii.

Sono stati tolti i veli ai drappi dipinti da Stefano Russo, giovane ritrattista livornese. Uno dei due, come da tradizione, andrà alla Parrocchia, mentre l’altro sarà l’ambito trofeo per la contrada vincitrice del Palio di Sabato 3 Settembre. Claudio Occhipinti ha invece presentato il drappo per il Palio dei Ragazzi, in programma il 10 settembre.

MOSTRE - I due pittori hanno poi inaugurato, nella mattinata di Venerdì 2 settembre, le rispettive personali ospitate nelle suggestive Sostruzioni dei Ponti Medicei.

Una terza mostra, questa fotografica, è invece stata inaugurata nei locali del Centro Culturale “Santi Saccenti”. L’ha realizzata la fotografa vicentina Loretta Doro e si intitola “Luce. Luoghi della spiritualità sulla Via Romea Strata”.

Le mostre sono visitabili fino al 15 settembre.

COMMENTI - Per il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori, questa edizione del Settembre Cerretese segna la definitiva ripartenza e conferma come ogni anno grazie a un impegno diffuso, si riesca a cambiare senza stravolgere il passato.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti che rimarca come il Settembre Cerretese sia in grado di unire sacro e profano. Le iniziative paliesche si legano infatti ai festeggiamenti per Santa Liberata in una riuscita, e per certi versi unica, commistione.

Per il Sindaco la riuscita del Settembre Cerretese si deve alla stretta e fattiva collaborazione fra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, le Contrade e le associazioni del territorio.

Le iniziative del Settembre Cerretese che in questo fine settimana prevedono la disputa del Palio, la Fiera di Santa Liberata, il Concerto e i Fuochi di artificio, andranno avanti fino a Domenica 11 Settembre con lo svolgimento della Processione religiosa.