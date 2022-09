Tosca, schiacciate per tutti i gusti: nuovo locale a Lastra a Signa

Inaugurazione TOSCA - L'arte del gusto, Lastra a Signa

Schiacciate calde e croccanti farcite con le tipicità toscane, dagli immancabili salumi fino ai cavalli di battaglia delle diverse province, da Livorno con la cecina a Firenze con il lampredotto o la trippa. Ce n'è per tutti i palati da TOSCA - L'arte del gusto, la nuova apertura a Lastra a Signa.

Con il taglio del nastro giovedì 1 settembre, il locale ha aperto ufficialmente le sue porte in viale dello Stadio 3, poco distante dall'uscita della Fi-Pi-Li, sulla statale 67 che porta a Empoli. 'Tosca' nasce dall'amore per la Toscana, terra che da secoli si contraddistingue per la sua cultura del cibo. Una nuova creazione dell'imprenditore Pietro Nicastro, Ceo e Founder del franchising Löwengrube, che partendo da Limite sull'Arno nel 2005 si è moltiplicato esportando l'esperienza bavarese in 30 punti vendita in tutta Italia, e anche fuori dai confini nazionali.

Il format di TOSCA segue il know how di Löwengrube, con l'obiettivo di portare il gusto toscano non solo in Italia, ma anche all'estero. (Qui per saperne di più).

Conosci Tosca - L'arte del gusto: il video



"Non è una Schiaccia, l'è Poesia". Così si presenta la protagonista indiscussa dell'offerta gastronomica di TOSCA. Ripiena di salumi e formaggi tipici toscani di alta qualità, la schiacciata avvolge prosciutto crudo, finocchiona, Mortadella di Prato ma è anche in versioni speciali, con l'inzimino, il lampredotto, la trippa fiorentina o ancora la cecina. Anche i suoi nomi l'accompagnano nel viaggio delle tipicità locali della Toscana: per fare qualche esempio ne 'La San Miniato' non poteva mancare il tartufo come ne 'La Certaldo' la cipolla, in questo caso caramellata. Presenti anche piatti leggeri, piatti caldi, taglieri e chips e per finire in bellezza le Dolci Schiacce, arricchite con Nutella e mascarpone, ma anche miele e frutti di bosco.

TOSCA - L'arte del gusto, Lastra a Signa

Altro pezzo forte l'aperitivo. Tutti i giorni dalle 18 da TOSCA è 'Cocciomania': per accompagnare il proprio drink è possibile ordinare singolarmente i coccini caldi, piccole porzioni di specialità dalla pappa al pomodoro, alle salse fino ai salumi.

Per rimanere in Toscana, e in tema, da TOSCA "non si mura a secco". Si può scegliere tra birre, su tutte Stella Artois e Leffe, vini della regione, cocktail ricettati appositamente per il locale e le classiche bibite, per accompagnare schiacciate e apericena.

Tosca - L'arte del gusto: info

Lo staff di TOSCA - L'arte del gusto, Lastra a Signa

TOSCA - L'arte del gusto, si trova a Lastra a Signa Viale dello Stadio, 3 – 50055 (FI) - Tel. 055 0981081