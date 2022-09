Caos concorsi, nuovi indagati a Firenze: anche il dg del Meyer

L'inchiesta della procura di Firenze su presunte irregolarità nei concorsi di medicina, apparsa sulle cronache dal marzo del 2021 e che ha coinvolto più professori tra cui anche l'ex rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei, si allarga. Come riportato dai quotidiani, dopo aver riguardato l'azienda ospedaliera di Careggi adesso l'inchiesta finisce anche all'azienda ospedaliero universitaria del Meyer.

Nuove richieste di interdizione da pubblico servizio o ufficio depositate nei giorni scorsi. Nella lente degli inquirenti entrano il direttore generale del Meyer Alberto Zanobini, Paolo Bonanni direttore del dipartimento di Scienze della salute dell'Ateneo fiorentino e Chiara Azzari, ordinaria di pediatria del Meyer. Le accuse rivolte a Zanobini sono di associazione per delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione, tra cui abuso d'ufficio. Chiesto per il dg dalla procura la misura cautelare di interdizione dai pubblici uffici per un anno. Accusa di corruzione in concorso per gli altri due accademici Bonanni e Azzari, per un singolo episodio, per i quali la procura ha chiesto l'interdizione per nove mesi.

Sottolineato dai magistrati un presunto accordo per "cofinanziare la posizione di professore ordinario settore pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile" nel quale sarebbero coinvolti i tre accademici. Sulle misure interdittive richieste dalla procura deciderà il gip in seguito agli interrogatori.