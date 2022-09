Aggressione a Torre, i familiari scrivono al Prefetto: "Zona invivibile, intervenga"

Continua a far discutere l'aggressione ai danni di una giovane avvenuta a Torre, poco lontano da Fucecchio. A distanza di giorni il fatto ha sconvolto la popolazione torrigiana e non solo e i familiari della ragazza hanno deciso di scrivere una lettera aperta al Prefetto di Firenze.

"Speriamo che questo episodio resti l'apice dei problemi creatisi in questi anni con l'arrivo nei boschi delle Cerbaie di una comunità di spacciatori che sta rendendo invivibili le nostre zone" si legge nella missiva, che prosegue: "Qua abitano circa 4mila persone. Da quando si è gradualmente intensificata l'attività di spaccio abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini, ci troviamo ad evitare di percorrere determinate strade specialmente se a piedi, in bicicletta o in motorino; ad evitare di andare a fare le passeggiate nei boschi ed in queste strade periferiche se non accompagnati da cani di difesa, di usare i bastoni per difendersi, ma ovviamente con i limiti che ne conseguono visto che loro sono armati di machete, coltelli e armi da fuoco. Prima se sentivi uno sparo era un cacciatore, adesso hai sempre timore che siano colpi da fuoco verso persone".

Ancora i familiari della ragazza: "Il problema, oltre allo spaccio, è il proliferare di atti criminosi stavolta anche violenti. Non le nascondiamo che le forze dell'ordine locali, nonostante il loro impegno, sono inadeguate ad agire contro queste persone. L'altra sera il peggio è stato evitato solo da una coincidenza fortunata, il passaggio di un ignaro automobilista che ha messo in fuga i 3 aggressori. Non possiamo aspettare ulteriormente".

L'appello si conclude così: "Pensiamo che anche lei abbia una famiglia e vorrei che si mettesse nei nostri panni quando dobbiamo aspettare i rientri dei nostri figli anche ad un orario normale ed anche in pieno giorno. Sicuramente lei, guidando la sicurezza di una grande città e di un vasto territorio, ha l'esperienza ed i mezzi per porre definitivamente fine a tutto questo. La ringraziamo per il suo interessamento".