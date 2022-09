Abc Castelfiorentino, Under 15 al Torneo Pre Season di Terranuova

Dopo l’Under 17, anche l’Under 15 di Alessandro Mostardi e Giovanni Corbinelli si prepara per il primo impegno di pre season. Sabato 10 e domenica 11 settembre i gialloblu saranno impegnati nel Torneo Pre Season organizzato dal Terranuova Basket, che ringraziamo fin da adesso per l’invito e l’ospitalità.

FORMULA TORNEO

Il torneo vede la partecipazione di 6 squadre (ABc Castelfiorentino, Terranuova Basket, Virtus Roma, Olimpia Legnaia, Sancat, Don Bosco Livorno) suddivise in due gironi all’italiana, al termine dei quali saranno disputate le finali incrociate in base al piazzamento nel proprio girone.

CALENDARIO

SABATO 10 SETTEMBRE

ore 10 | TERRANUOVA BASKET – SANCAT

ore 10 | DON BOSCO LIVORNO – OLIMPIA LEGNAIA

ore 15 | OLIMPIA LEGNAIA – ABC CASTELFIORENTINO

ore 16 | SANCAT – VIRTUS ROMA

ore 18 | DON BOSCO LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO

DOMENICA 11 SETTEMBRE