L'estate non sta finendo a Fucecchio, evento in piazza Montanelli

#TuttiInPiazza - L'Estate NON sta finendo è la festa di fine estate in programma questa sera (giovedì 8 settembre) in Piazza Montanelli a Fucecchio. E' un evento curato dalla locale Pro Loco in collaborazione con Radio Garage. Appuntamento a partire dalle ore 21 con musica dal vivo, spettacoli comici e tanto intrattenimento. Alle 23 DJ Set con i Dj di Radio Garage.

"Si tratta di un evento rivolto principalmente ai giovani - spiega il presidente della Pro Loco, Francesco Dei - ma che vuol offrire a tutti la possibilità di vivere insieme, in una delle nostre piazze principali, gli ultimi scampoli di estate. E' un'occasione per fare festa in tranquillità, con spettacoli divertenti e tanta buona musica e per far vivere il nostro centro cittadino. E' anche un modo per stare insieme, socializzare, riappropriandosi degli spazi comuni, in un periodo dell'anno nel quale ancora si può godere di temperature estive. Proprio per lo scopo che ci siamo prefissati abbiamo deciso di creare un evento che non prevedesse alcun biglietto di ingresso. Aspettiamo tutti questa sera in Piazza Montanelli con lo slogan della manifestazione, l'estate non sta finendo".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa