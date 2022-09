Riparte la 'palestra popolare' del Csa Intifada: corso di boxe gratuito

Il 19 settembre 2022 riparte la 'palestra popolare' del Csa Intifada a Empoli. Il progetto è nato lo scorso anno all'interno del centro sociale.

"La nostra idea - spiegano gli organizzatori - è promuovere uno spazio per l’attività sportiva e la socializzazione, in un un'ambiente che sia il più inclusivo possibile e privo di discriminazioni. Una palestra all'interno della quale sia possibile condividere i valori positivi dello sport con costi accessibili e aperta a tutte e tutti, senza che le differenze culturali, sessuali o di altro genere divengano un ostacolo per stare insieme e per la cura del nostro corpo. Vi aspettiamo!".

In programma alla 'palestra popolare' anche un corso di boxe gratuito, che si terrà tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20 alle 21.30.

Per iscrizioni: 339 1798848 - csaintifada.palestrapopolare@yahoo.com