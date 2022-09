Scomparso Ivo Rossi ex assessore di Pisa, sindacalista e insegnante

È scomparso Ivo Rossi, ex assessore a Pisa nella Giunta del sindaco Giacomino Granchi, sindacalista e insegnante per molti anni all'Istituto Tecnico Industriale. A ricordarlo il Consigliere comunale Maurizio Nerini in una nota.

"Purtroppo è venuto a mancare l'amico Ivo Rossi e oggi in Consiglio Comunale mi sono sentito in dovere di ricordarlo. Ivo aveva ricoperto il ruolo di assessore nella giunta Granchi negli anni 1986-87, già sindacalista impegnato nella scuola ed è proprio all'ITIS dove ha insegnato da sempre, dove ho lavorato con lui e mi, ci ha insegnato una infinità di cose con uno stile tutto suo". Nella fotografia, datata 2014 spiega Nerini, Rossi è il primo a destra "già in pensione da tempo con altri amici partecipò ad una non facile manutenzione di un tornio dell'officina. Da sponde politiche opposte ci siamo trovati piacevolmente in sintonia: "Quando voglio parlare di "Politica", vengo qui da te" mi diceva e per me era un onore! Onore essere stato suo collega - conclude il Consigliere comunale - allievo, amico e tra noi quelle sponde si sono davvero avvicinate. Ciao Ivo, grazie".