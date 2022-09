Caro bollette, tre lettori su quattro sono spaventati secondo il sondaggio gonews.it

Tre lettori su quattro ritengono che il caro bollette di questi mesi sia una "situazione irrecuperabile". Questo il risultato del sondaggio settimanale di gonews.it terminato ieri. Il 74,69% dei lettori è spaventato dalla situazione, con l'energia arrivata a costi spropositati per cittadini e imprese.

C'è un 25% circa di lettori che ha invece votato per la scelta 'ottimistica', pensando che la situazione, come negli anni '70, sia transitoria e che ci potrà essere una soluzione in futuro.

Nel frattempo un nuovo sondaggio a tema scolastico è già cominciato: lo trovate nella colonna di destra.