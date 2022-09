Da Empoli a Santa Croce, tutte le offerte di lavoro per te

Settembre è il mese delle ripartenze, e per chi cerca un nuovo impiego ci pensiamo noi ogni settimana con le offerte di lavoro nell'ambito dell'Empolese Valdelsa e non solo. Ogni lunedì gonews.it viene incontro a chi non ha la fortuna di avere un lavoro con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

STAGE UFFICIO ACQUSITI

La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio acquisti con il ruolo di supporto al personale impiegato nella funzione stessa.

La Risorsa si occuperà, in affiancamento al proprio Tutor, delle seguenti attività: - inserimento e controllo degli Ordini di acquisto su ERP az.le - Invio ordine al fornitore - controllo e archiviazione documentazione digitale su ERP az.le - con il tempo acquisirà familiarità con le dinamiche delle attività di ufficio.

Richiesto Laurea Triennale preferibilmente in ambito chimico o equivalente. Conoscenza ottima del Pacchetto Office, in particolare WORD, EXCEL e OUTLOOK, preferibilmente conoscenza SAP. Buona conoscenza della lingua Inglese, parlata e scritto (B2).

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

synergie.intervieweb.it/jobs/stage-ufficio-acqusiti

ADD. TAGLIO CALZATURIERO

La risorsa si occuperà di taglio calzature manuale

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

pregressa esperienza nella mansione

preferibile esperienza nel taglio automatico

disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Malmantile

synergie.intervieweb.it/jobs/add-taglio-calzaturiero

ADDETTO/A MONTAGGIO INFISSI

La risorsa si occuperà della produzione, montaggio e manutenzione di serramenti, infissi e porte blindate.

Si richiede disponibilità immediata, serietà. Completano il profilo doti di precisione e buona manualità. Preferibile (ma non indispensabile) esperienza pregressa nel ruolo.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-montaggio-infissi

OPERAIO ADDETTO ALLA ZONA CALDA

La risorsa sarà inserita in produzione come operaio all'interno della zona calda e, lavorando in team con gli altri membri della squadrà, si occuperà di monitorare le tempistiche che regolano l'accensione dei forni. Eseguirà, inoltre, se necessario, piccoli interventi di manutenzione meccanica.

Ricerchiamo una risorsa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza pregressa in contesti produttivi, nel settore vetro oppure in altri contesti (metalmeccanico, alimentare, chimico, gomma plastica, cartario...)

- gradito possesso di diploma a indirizzo meccanico

- disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo

- disponibilità a lavorare ad alte temperature

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/operaio-addetto-alla-zona-calda

ADDETTI ALLA GEMATA E SPRUZZO

Le risorse, inserite nel reparto rifinizione, si occuperanno di:

spruzzatura delle pelli e miscelatura dei colori,

eseguire gli ordini della macchina, quali piazzarla, prepararla prima della partenza del turno e pulirla,

manutenzione del macchinario.

Per queste posizioni si richiedono delle risorse che abbiano maturato delle precedenti esperienze in ruoli affini.

Si richiede disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Santa Croce

synergie.intervieweb.it/jobs/addetti-alla-gemata-e-spruzzo

