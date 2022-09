Perdite d'acqua continue a Cortenuova, cittadini stanchi per via Piano all'Isola

Trecento metri circa di strada, crivellata dalle perdite d'acqua e dai rattoppi conseguenti. I residenti di Cortenuova chiedono ascolto e una soluzione che sia definitiva dopo anni di soluzioni tampone per via del Piano all'Isola, precisamente nel tratto che va dal campo sportivo all'incrocio con via Arnovecchio. Un pezzo di strada su cui si affacciano poche case, molti campi e qualche orto ma che, finché non sarà pronta la nuova strada di collegamento con il quartiere di Serravalle, diventa una porta d'accesso per chi viene da Montelupo e dalla Fi-Pi-Li per la frazione a Est di Empoli.

Giancarlo Piermaria guida una delegazione di residenti, oltre a essere il referente della sezione di Controllo di Vicinato di area. Lui, e non solo, ha avuto contatti diretti con Acque Spa per chiedere conto della situazione. Ancora oggi, nonostante l'emergenza estiva che ha portato l'affaticamento delle tubature in tutta la Toscana con rottura dei tubi più vecchi, ci sono perdite copiose di fronte ad alcune abitazioni. Come se fosse il giorno dopo un temporale, tanta è l'acqua accumulata nelle buche della strada.

"Acque in una mail del 2020 ci aveva promesso di risolvere il problema con un intervento straordinario qualora si fossero verificate altre rotture in tempi ravvicinati. Dal 28 luglio a oggi siamo alla sesta perdita, con toppe e rattoppi che pregiudicano la qualità della strada", spiega Piermaria. I cittadini hanno fatto il possibile, contattando il gestore idrico e il Comune, dato che nell'aria c'è anche la possibilità di lavori per l'illuminazione pubblica in quel tratto di strada.

"Si potrebbero fare lavori in economia, portando la corrente e sostituendo una volta per tutte la tubatura in strada. Sarebbe un risparmio notevole per la cittadinanza, per non parlare dell'acqua che continua a sgorgare e che viene dispersa dopo questi mesi di siccità", raccontano i residenti ormai stanchi di una situazione che si protrae ormai da anni.

Elia Billero