"Da UNTO unti sbagli", a Empoli la prima lampredotteria gourmet

L'unicità degli antichi sapori toscani, con un tocco di innovazione, racchiusi in un panino. A Empoli ha aperto i battenti UNTO, la prima lampredotteria gourmet, che già nel nome racchiude la sua essenza: "UN" come unicità, "TO" come Toscana.

Molti i palati appassionati della tradizione che si sono riversati venerdì 16 settembre in via Roma all'inaugurazione di UNTO, che da questo nuovo inizio si pone un ambizioso obiettivo: portare pietanze come il lampredotto, la trippa e altre specialità toscane ad un livello più alto, sempre nel rispetto dell'autenticità delle ricette classiche come storia fiorentina insegna. Perché gourmet significa anche questo.

Un'apertura anticipata da una campagna promozionale originale e del tutto in linea con il periodo, scandito giorno per giorno dall'avvicinarsi delle elezioni. Infatti, "qualsiasi scelta tu faccia, con UNTO, unti sbagli", recita il volantino pubblicitario del locale, che vede riconvertiti i messaggi elettorali dei principali partiti in corsa al voto, proprio in salsa gourmet.

Cosa trovare da UNTO? Il video

Sicuramente il lampredotto, la trippa alla fiorentina o ancora il lampredotto in zimino e la porchetta, tutto servito al piatto o, come tradizione tramanda, all'interno della Passerina. Ed è proprio sul pane che UNTO ha lavorato, puntando alla croccantezza e alla sua bontà, con una miscela di farine studiata ad hoc, sempre caldo e pronto per essere farcito al meglio dei sapori intramontabili.

Una scelta gastronomica scandita anche dalle eccellenze locali, con forniture dal territorio come la porchetta cotta a legna o il tartufo della vicina San Miniato, sempre abbinato in chiave innovativa alle specialità di UNTO: "La qualità è il nostro primo credo - spiega Alessio Marronaro, uno dei soci della lampredotteria insieme a Piero Brogi - il nostro prodotto è interamente toscano, dalla materia prima ai collaboratori". I cavalli di battaglia si incontrano con l'innovazione: "Trippa alla fiorentina e lampredotto classico in brodo, servito nel panino, sono i nostri prodotti di punta - aggiunge Marronaro - ma si andrà a spaziare con la creatività per arrivare al concetto di gourmet". Ovviamente largo alle salse: "Il classicone irrinunciabile è la salsa verde, che come la piccante, sono home made, poi la maionese da abbinare alla porchetta sempre fatta da noi con il peperone crusco. Per sostituire il piccante è in arrivo anche la novità dell'abbinamento 'Nduja calabrese e stracciatella di burrata".

E se dopo una giornata di lavoro UNTO sarebbe perfetto ma la stanchezza è troppa per trattenersi fuori casa, non c'è da preoccuparsi. Nella lampredotteria gourmet è presente il servizio da asporto: il cestino sarà riempito con il friabile panino, le irrinunciabili salse come la verde o la piccante, il lampredotto e tutto l'occorrente per gustarlo a casa, magari in pantofole sul divano. Il menù è dedicato anche ai celiaci, grazie alla presenza di panini senza glutine.

UNTO si trova a Empoli in via Roma n.36, a pochi passi dalla stazione e alle porte del centro cittadino. Telefono: 0571 522309, orari e info sulla pagina social.