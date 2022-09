Elezioni 2022, nel Cuoio il Cdx vince in tutti i comuni

All'alba di oggi, dopo una lunga notte di scrutini, ecco i risultati nel comprensorio del Cuoio alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, per il rinnovo del Parlamento.

Affluenza in netto calo in Toscana, dove si è registrato il 69.75% a fronte del 77.46% di quattro anni fa. In Italia ha vinto il Centrodestra: supera il 40% la coalizione di Fdi, FI, Lega e Noi Moderati. Il partito di Giorgia Meloni è il più votato. Primato del Cdx anche in tutto il comprensorio del Cuoio. Ovunque resta indietro il Csx, Pd, Verdi-Sinistra, Più Europa e Impegno Civico, sempre per secondo seguito da M5S e Terzo Polo Azione-Italia Viva.

Lo scarto maggiore del vantaggio del centrodestra riguarda Castelfranco di Sotto, dove prende più del doppio dei voti della coalizione del centrosinistra. Segue Santa Maria a Monte, Santa Maria a Monte e Montopoli. Pochi punti percentuali di stacco a San Miniato. Sempre a San Miniato ottiene il migliore risultato il Terzo Polo. Stabile il M5S.

Di seguito il dettaglio, comune per comune. Qui gli aggiornamenti live sulle elezioni 2022, Qui gli eletti in Toscana, Qui i risultati nell'Empolese Valdelsa, dove resiste il Csx mentre a Fucecchio vince il Cdx.

Elezioni 2022, i risultati nel comprensorio del Cuoio alla Camera

Castelfranco di Sotto. Affluenza 68,48 (77,51 nel 2018). Cdx 52,66% - Csx 24,43% - M5S 11,04% - Terzo Polo 6,57%

Montopoli in Val d'Arno. Affluenza 71,84 (78,46 nel 2018). Cdx 47,53% - Csx 27,06% - M5S 11,26% - Terzo Polo 7,96%

San Miniato. Affluenza 72,41 (80,29 nel 2018). Cdx 38,17% - Csx 34,64% - M5S 11,63% - Terzo Polo 8,90%

Santa Croce sull'Arno. Affluenza 69,36 (77,75 nel 2018). Cdx 52,96% - Csx 26,54% - M5S 9,28% - Terzo Polo 7,33%

Santa Maria a Monte. Affluenza 69,37 (79,90 nel 2018). Cdx 53,09% - Csx 24,46% - M5S 9,98% - Terzo Polo 6,32%

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO