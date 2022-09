Elezioni 2022, nell'Empolese Valdelsa Csx tiene primato (per poco)

Dopo una lunga notte ecco i primi risultati nell'Empolese Valdelsa alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, per il rinnovo del Parlamento.

Affluenza in netto calo in Toscana, dove si è registrato il 69.75% a fronte del 77.46% di quattro anni fa. In Italia ha vinto il Centrodestra: supera il 40% la coalizione di Fdi, FI, Lega e Noi Moderati. Il partito di Giorgia Meloni è il più votato. Il Csx perde consensi anche in Toscana e nell'Empolese Valdelsa, dove per poco tiene il primato.

Di seguito il dettaglio, comune per comune. Qui gli aggiornamenti live sulle elezioni 2022, Qui gli eletti in Toscana

Elezioni 2022, i risultati nell'Empolese Valdelsa

Empoli. Affluenza 72,89 (80,17 nel 2018). Vince il Centrosinistra, eletto il candidato Emiliano Fossi: la coalizione Pd, Verdi-Sinistra, Più Europa e Impegno Civico raggiungono a Empoli il 40,93%. Secondo il Centrodestra, che nella città del vetro raggiunge il 31,43% con la candidata Chiara Mazzei, per FdI, FI, Lega e Noi Moderati. Seguono il Movimento 5 Stelle (12,29%), Terzo Polo, Azione-Italia Viva (9,19%).

Capraia e Limite. Affluenza 74,00 (81,21 nel 2018).

Castelfiorentino. Affluenza 70,06 (78,73 nel 2018).

Cerreto Guidi. Affluenza 72,14 (80,68 nel 2018).

Certaldo. Affluenza 70,96 (80,99 nel 2018).

Fucecchio. Affluenza 70,29 (78,31 nel 2018).

Gambassi Terme. Affluenza 73,28 (81,13 nel 2018).

Montaione. Affluenza 69,58 (79,29 nel 2018).

Montelupo Fiorentino. Affluenza 74,14 (81,16 nel 2018).

Montespertoli. Affluenza 73,15 (80,66 nel 2018).

Vinci. Affluenza 73,27 (81,38 nel 2018).

