Per pochi voti il centrodestra sorpassa il centrosinistra in 2 casi nell'Empolese Valdelsa

Qualcosa si è incrinato anche nell'Empolese Valdelsa per quanto riguarda la roccaforte rossa. Questione di numeri, anche piccoli. Dati estratti dalle sezioni elettorali, ma che sono un campanello d'allarme per il Partito Democratico a livello locale. Solo Fucecchio alle scorse elezioni europee si era 'allineato' al comune sentire del comprensorio del cuoio, privilegiando il centrodestra (allora la Lega era sull'onda del massimo risultato ottenuto). Così è stato anche nel 2022 nella patria dei Montanelli, con il 47% dei voti ottenuti dalla coalizione di centrodestra. Stavolta anche nel resto dei 10 comuni dell'Empolese Valdelsa, quindi Fucecchio esclusa, ci sono dati che fanno pensare.

Succede che in una sezione di Montaione, la numero 2 istituita alla Rsa di Villa Serena, Fratelli d'Italia sorpassa per preferenze il Pd sia alla Camera che al Senato. Per i deputati è di solo un voto lo scarto, per i senatori sono ben 17, che si concretizzano in percentuali con il 26,64% contro il 23,54% dei Dem. In conclusione, nel voto al Senato la coalizione di centrodestra supera quella del centrosinistra con il 37,60 contro il 36,84.

Sempre la sezione 2 certifica il gradimento maggiore nei candidati alla Camera per Chiara Mazzei piuttosto che per Emiliano Fossi (39,3% contro il 33,74%). Maggiore il distacco al Senato: il 40,18% degli elettori preferisce Federica Picchi a Ilaria Cucchi, ferma al 31,4%.

A Cerreto Guidi il distacco è più frequente e più diffuso.

Non è più questione di sezioni elettorali dislocate in frazioni che per tendenza sono storicamente piazzate a destra piuttosto che a sinistra. Infatti le prime tre sezioni riguardano Cerreto centro, la 4 e la 5 la frazione di Lazzeretto, dalla 6 alla 8 interessa Stabbia, infine la 9 e la 10 sono per Bassa.

Per la Camera Fratelli d'Italia supera il Pd nella sezione 6 (128 voti contro 121), al Senato invece i due partiti pareggiano alla sezione 2 con 167 voti. Alla sezione 6 FdI ottiene 125 voti contro 122. Anche per questo sorpasso e per il voto ripartito nel resto dei partiti, il risultato di coalizione è così ripartito: Cdx 36,24 - Csx 35,93.

Maggiore la differenza contando la coalizione.

Per la Camera il sorpasso del centrodestra è certificato nella sezione 1,4,7,8 e 9. Alla 10 Emiliano Fossi del Pd e Chiara Mazzei del centrodestra prendono 189 voti ciascuno. Finisce che il centrodetra prende lo 0,04% dei voti in più rispetto alla coalizione di centrosinistra.

Alla sezione 8 la candidata del centrodestra al Senato Federica Picchi ottiene 180 preferenze contro le 161 di Ilaria Cucchi, alla sezione 6 ben 47 voti di scarto confermano la preferenza per Picchi, alla sezione 5 sono solo 9, alla 3 sono 15, alla 2 sono 36.

