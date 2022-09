Consiglio comunale Empoli, ok al bilancio consolidato e alla trasformazione dell'Asev

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, svolta giovedì 29 settembre 2022, sono stati sei i punti discussi all'ordine del giorno dell'assemblea. Fra questi, l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021. Art. 233 bis D. Lgs. 267/2000 e 11 bis del D.Lgs.118/2011 e la trasformazione della società Asev SpA in società consortile per azioni.

Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del 'gruppo amministrazione pubblica' attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, per presentare la transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso (rientrano nel perimetro di consolidamento Aquatempra società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, Farmacie comunali Empoli srl, Publiservizi SpA, Publicasa Spa e Società consortile Energia Toscana a responsabilità limitata). Questo anche per attribuire all'amministrazione capogruppo, in questo caso il Comune di Empoli, un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società.

Fra i punti all'ordine del giorno anche la trasformazione della società Asev SpA in società consortile per azioni. L’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa è una Società per azioni a maggioranza pubblica fondata nel 2001 dagli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa, dalla Camera di Commercio di Firenze e da 14 associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori con sede a Empoli. Si pone come punto di riferimento per la realizzazione di nuove strategie per lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale dell’area. Negli ultimi anni, il mondo della formazione professionale è stato interessato da diversi cambiamenti che hanno fatto sorgere per l’ASEV l’esigenza di modificare la propria forma giuridica per poter dispiegare pienamente la propria operatività. In particolare, ASEV stava incontrando sempre più delle difficoltà nella partecipazione ai bandi pubblici che, sia nel settore della formazione professionale sia per quelli emessi dalle Fondazioni o anche dai vari Ministeri, tendevano a essere riservati esclusivamente agli organismi senza scopo di lucro. Dal prossimo anno, anche la formazione finanziata dalla Regione Toscana riservata ai drop out, cioè ai ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni che abbandonano il percorso scolastico, dove ASEV da anni organizza corsi nei più diversi settori, è riservata, in virtù di una norma di carattere nazionale, solo a enti che non hanno nel proprio statuto finalità di lucro. Per questi motivi, il Consiglio di amministrazione di ASEV ha proposto ai soci di trasformare la società da “società per azioni” a “società consortile per azioni senza scopo di lucro” così da permettere la più ampia operatività alla società, allargando le opportunità di finanziamento senza perdere quelle attuali. Una trasformazione con la quale non viene modificato l’assetto organizzativo dell’organismo esistente. Parallelamente all’operazione di trasformazione si è ritenuto opportuno adeguare lo Statuto per quanto riguarda l’oggetto sociale e le attività che può svolgere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa