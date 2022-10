Ledal Bag, il sindaco: "Nessun dipendente rimarrà senza offerte di lavoro"

Il primo tempo della vicenda Ledal Bag si è concluso.

"Ieri mattina - afferma il Sindaco di Dicomano Stefano Passiatore - abbiamo raggiunto un accordo che permette, ai lavoratori che vorranno, di riceve un'offerta di lavoro da parte dell'azienda che rappresentava l'unico cliente di Ledal Bag, che ringrazio per la disponibilità. L'accordo serve per permettere la chiusura del licenziamento collettivo e consentire ai lavoratori di accedere alla NASPI o iniziare una nuova attività lavorativa. Credo che la maggioranza dei 34 dipendenti troverà una nuova occupazione nelle tante aziende di zona che hanno manifestato la necessità di assumere e grazie all'accordo nessuno rimarrà senza un'offerta di lavoro. Si afferma per la prima volta - aggiunge - un principio importante: esiste una responsabilità 'solidale' in una filiera, quella della moda, che rischia di veder scaricare sull'ultimo anello tutte le difficoltà. Adesso comincia il secondo tempo: creare le condizioni perché riapra una nuova attività a Dicomano per mantenere l'occupazione sul territorio. I tempi non saranno brevi, probabilmente ci sarà un fallimento di mezzo, ma questo è il nostro obiettivo. Vorrei ringraziare - conclude - Valerio Fabiani, consigliere del Presidente della Regione Toscana per le crisi aziendali, ed insieme a lui tutta la struttura dell'Unità di crisi per il lavoro e l'impegno messo nella chiusura di questa situazione. E grazie anche alle organizzazioni sindacali ed ai lavoratori per l'atteggiamento costruttivo tenuto".