Aida, fuggita dalla Bosnia: il libro alla Vallesiana di Castelfiorentino

La storia straordinaria di una bambina fuggita dalla Bosnia, insieme alla madre incinta del fratellino. Un viaggio che ha come destinazione l’Italia, per riunirsi al padre e iniziare una nuova vita. Questa la trama del romanzo “E poi saremo salvi”, di Alessandra Carati, che nell’ambito della rassegna “Futura. Scrittori in rete” sarà presentato sabato 8 ottobre (ore 17.30) alla Biblioteca Comunale “Vallesiana” di Castelfiorentino (via Tilli 41, sala del Fondo Antico)

Primo appuntamento della rassegna promossa dall’associazione “La Nottola di Minerva” (che fino alla fine dell’anno coinvolgerà tutte le biblioteche della rete REA.NET) la serata vedrà l’autrice dialogare con Stefano Miniati (letture a cura di Federica Miniati) intorno alla vicenda descritta nel libro, incluso tra i sette finalisti del “Premio Strega 2022” e già vincitore del Premio Viareggio-Rèpaci 2021 Opera prima.

“E poi saremo salvi” si presenta come il racconto di come una piccola vicenda privata possa allargarsi fino a riflettere la tensione umana verso il proprio paese di origine, che nonostante tutto conserva un posto nel nostro cuore. Aida deve prendere le misure del nuovo universo, e lo deve fare rapidamente, da sola, perché il trasloco coatto ha rovesciato anche la realtà dei suoi genitori. Sotto il peso della nostalgia, la famiglia si consuma, chi sgregolato dalla rabbia, chi schiacciato da segreti insopportabili. E’ a questo punto che Aida comprenderà che, per sopravvivere, dovrà disegnarsi un nuovo orizzonte.

Per seguire gli altri appuntamenti della rassegna: http://www.lanottoladiminerva.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa