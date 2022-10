Muore a 22 anni in un incidente, aperto fascicolo per omicidio stradale

È stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale dopo l'incidente in cui ha perso la vita la 22enne Federica Canneti di Castiglion Fiorentino, avvenuto venerdì sera ad Arezzo. Il fascicolo al momento è a carico di ignoti. Nell'incidente sono rimaste ferite altre otto persone, di cui due ancora in prognosi riservata, tutte in età compresa tra i 22 e i 37 anni. Intanto il pm, dopo gli accertamenti autoptici, ha restituito la salma della 22enne alla famiglia per i funerali.

Da quanto appreso si starebbe indagando sugli esami effettuati sui conducenti delle auto per verificare il tasso alcolemico e altri elementi messi insieme durante i rilievi sul luogo delle scontro. A Castiglion Fiorentino sono state annullate le manifestazioni previste nel weekend in segno di vicinanza alla famiglia della ragazza.