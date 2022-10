Morte due donne a Pietrasanta, il sindaco: "Progetto di rotatoria bloccato"

L'amministrazione comunale di Pietrasanta si stringe con affetto ai familiari di Anna Lucarini e Anna Paternò, decedute nella giornata di domenica a seguito di due incidenti stradali avvenuti, a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, su tratti viari cittadini. Il cordoglio e l'abbraccio più sincero anche a tutto il Comando di Polizia Municipale, dove Anna Lucarini lavorava con abnegazione e alto senso del dovere.

“E' una cosa tremenda – le parole del sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – e lo è ancora di più al pensiero che il nostro progetto per realizzare una rotatoria proprio dove l'agente Lucarini ha perso la vita, all'incrocio fra le vie Aurelia e Pontenuovo, è pronto da mesi. Un'opera di messa in sicurezza bloccata da difficoltà sopraggiunte con alcuni degli interlocutori interessati, nonostante la piena e concreta disponibilità dell'amministrazione ad assecondare le loro richieste. Spero che questa tragedia riesca a scuotere le coscienze e far sì che si possa compiere quell'unico passo che manca alla firma degli atti e, quindi, all'avvio dei lavori. Anche se, ce ne rendiamo conto, sarà sempre troppo tardi”.

Dall'amministrazione comunale anche un augurio di pronta e piena guarigione ai mariti delle due donne che hanno perso la vita, rimasti insieme a loro coinvolti nei due terribili incidenti con conseguenze, fortunatamente, meno gravi.

