Ztl San Miniato, Falaschi: "Centro sempre aperto nei feriali. Meno parking? Più porking"

La Ztl nel centro storico di San Miniato è entrata in funzione con il suo orario invernale, vale a dire che è attiva solo il sabato dalle 20 alle 5 e i festivi dalle 14 alle 5.

La sperimentazione che è stata attivata per tutto settembre cede il passo a una regolamentazione 'soft' per preservare il borgo durante i weekend. Il messaggio però è arrivato in maniera parziale, preceduto più dal sentire comune sul fatto che 'a San Miniato c'è la Ztl'.

A chiedere chiarezza Andrea Falaschi della Macelleria Falaschi di via Conti. "Non c'è nessun cambiamento per quanto riguarda l'apertura del centro, noi siamo aperti e potete raggiungerci comodamente in auto. Ricevo molte telefonate con richieste sulle aperture diurne e mi sento di tranquillizzare tutti". La risposta è anche a tutela degli altri esercizi commerciali che potrebbero avere ricadute negative da una voce falsa sull'attivazione tout court della Ztl tutti i giorni.

"Alla domanda 'meno parking?' io rispondo ironicamente 'più porking'", commenta Falaschi, che recentemente ha avuto molta visibilità dopo essere stato inserito come negozio tipico all'interno dell'articolo del New York Times che privilegiava San Miniato tra le mete toscane d'autunno.