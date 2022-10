Decathlon aperto a Empoli, in attesa del nuovo supermercato Unicoop

Parcheggio pieno e decine di clienti e curiosi per l'apertura del punto vendita Decathlon di Empoli, in un'area, quella dell'ex Savia, che finalmente è riqualificata dopo anni di lavori incompiuti per progetti non portati a termine.

Il punto vendita di Empoli Est si struttura come gli altri negozi della catena francese dedicata all'abbigliamento e agli strumenti per tutti gli sport. L'apertura di venerdì preannuncia molte presenze anche per il fine settimana che verrà.

A fianco la scritta Unicoop troneggia sull'altra metà del fabbricato lungo la statale. Al momento non è nota la data per l'apertura del nuovo supermercato ma sarà il settimo punto vendita dopo il Centro*Empoli e le Coop di via Sanzio, via Susini, quelle delle frazioni di Pozzale, Casenuove e Fontanella.

Elia Billero