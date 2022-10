Sesa contro il caro bollette: fino a 400 euro ai dipendenti

La Sesa di Empoli ha voluto aiutare i suoi dipendenti nel combattere il caro energia. Dall'azienda impegnata nel settore dell’innovazione tecnologica, con ricavi consolidati per circa 2,4 miliardi di euro e oltre 4.200 dipendenti, è stato attivato un contributo straordinario fino a 400 euro, a titolo di rimborso dei costi delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica o gas naturale) sostenuti nell’anno 2022 da parte delle proprie risorse umane.

Il contributo, specificatamente destinato ai dipendenti con livelli retributivi già oggetto di precedenti provvedimenti governativi in ambito economico e sociale, potrà essere richiesto a decorrere dal 1° novembre 2022 e fino al 10 dicembre 2022, attraverso l’inserimento dei relativi giustificativi nel Portale Welfare del Gruppo Sesa che riporta le condizioni di accesso al programma.

Il Gruppo Sesa, da sempre attento al benessere delle proprie persone, ha implementato ed attuato un piano di welfare estremamente ampio, progressivamente rafforzato di anno in anno.

Il piano di welfare per l’anno in corso 2022/2023 è stato annunciato lo scorso mese di giugno, con programmi ed iniziative a supporto della genitorialità, della diversità e sostenibilità, del reddito e benessere dei dipendenti.

Di seguito alcuni dei principali pillar del piano di welfare 2022/2023:

- Diversità e genitorialità: supporto alla natalità con sostegno economico in occasione della nascita di figli e contributi per servizi di baby-sitting, pedagogia, asilo nido (presso la sede di Empoli accesso all’asilo nido aziendale Sesa Baby); borse di studio per acquisto di libri scolastici, per la partecipazione a centri estivi dei figli dei lavoratori; contributi per acquisto di strumenti informatici dei figli dei lavoratori e sostegno economico per l’assistenza sanitaria e sociale di familiari con disabilità;

- Benessere dei lavoratori: flexible benefits ad integrazione della spesa dei lavoratori (spesa alimentare, sport, benessere, cultura, shopping e servizi professionali alla genitorialità); sostegno alla mobilità abitativa (contributo per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fuori dal nucleo familiare di origine); borse di studio per la partecipazione a corsi di laurea o master universitari part time dei lavoratori;

- Sostenibilità ambientale: supporto alla mobilità sostenibile dei lavoratori per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico ed elettrico e programmi di E-Car Sharing; programmi finalizzati alla riduzione del consumo di risorse naturali all’interno delle sedi del Gruppo;

- Work-life balance: solidarietà e people caring per il benessere e la salute dei lavoratori; programmi Microcredito aziendale per l’accesso a finanziamenti agevolati da parte dei lavoratori; sportello psicologico e di ascolto disponibile gratuitamente per i lavoratori.