Voucher per lo sport a Empoli, plauso da Uisp: "Sostiene famiglie e società"

Il Comune di Empoli ha rinnovato per il secondo anno consecutivo "Lo Sport oltre la crisi", un un progetto pensato e promosso per sostenere la pratica sportiva di giovani atleti e con essa alle società sportive. In sostanza, si tratta di voucher da 150 euro destinate alle famiglie più fragili da utilizzare per l’iscrizione di giovani di età compresa tra 6 e 16 anni a corsi o discipline sportive che si tengono negli impianti del territorio comunale oppure associazioni o società con sede a Empoli (Qui la notizia).

"Sostenere lo sport è importante - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - non solo perché l’attività fisica fa bene al corpo e alla mente, ma perché svolge un ruolo importante nel ciclo di vita delle persone. È fondamentale nella crescita dei più piccoli perché aiuta a costruire una rete sociale di riferimento, a praticare il rispetto delle regole e dell’avversario, definire degli obiettivi e ad impegnarsi per raggiungerli. Anche da adulti e da anziani è molto importante perché l’attività fisica oltre a prevenire malattie e migliorare l’umore, contribuisce a mantenere la socialità e la voglia di stare insieme agli altri e divertirsi".

Lo stanziamento anche quest’anno sarà di 40mila euro. L’erogazione del finanziamento verrà effettuata in base ad una graduatoria che terrà conto del valore Isee familiare, che può essere al massimo di 28mila euro, come principale criterio. Il voucher potrà essere speso fino al 20 dicembre 2022. Mentre la richiesta di rimborso da parte delle associazioni sportive dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 febbraio 2023.

"Questi anni di pandemia sono stati difficili - prosegue Poggi - molti sport di squadra e al chiuso sono stati anche fermati a lungo. Ora che la stretta pandemica stava allentando, la crisi economica e sociale nuovamente mina la sopravvivenza stessa di molte società sportive alle prese con i costi energetici e con la diminuzione delle entrate per la difficoltà di molte famiglie, che a loro volta non riescono a garantire lo sport per i loro figli. Per questo motivo attività come lo sport libero nei parchi, un weekend al mese al parco di Serravalle, o voucher per aiutare i ragazzi a fare sport come questo possono essere alcune delle risposte che una comunità attenta alla crescita dei bambini e ragazzi può adottare. Il bando che leggo è una scelta giusta e auspico che anche altri comuni dell’Unione facciano una scelta analoga perché oltre a dare una possibilità diretta alla famiglia di fare sport, contribuisce a sostenere le tante società sportive del territorio alle prese con la sopravvivenza".

Fonte: Uisp comitato Empoli Valdelsa