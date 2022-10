Lucca Comics & Games, da Gli Anelli del Potere a Spiderman: le foto

Prosegue il fiume di colori, cosplayer e visitatori a Lucca dove dal 28 ottobre si sta svolgendo l'edizione 2022 del Lucca Comics & Games, fino a martedì 1 novembre. Tanti gli eventi che si sono svolti oggi.

Questa mattina i protagonisti de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, serie Prime Video, Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete hanno sfilato sul red carpet.

E poi ancora tanti altri appuntamenti con Milo Manara, premiato Gran maestro del Fumetto, e le celebrazioni per i 60 anni dell'Uomo Ragno che si sono riuniti in gran numero al Lucca Comics. Compie 60 anni anche il primo numero di Diabolik, presente anche lui in città con la sua storica firma, il fumettista Giuseppe Palumbo. Qui per conoscere tutti gli appuntamenti della terza giornata, domenica 30 ottobre. Di seguito una gallery di foto degli ultimi due giorni, a cura di Alberto Bertoncini.