Luca Lotti entra nell'Empoli Fc: curerà i rapporti con Lega e Figc

Dopo la mancata ricandidatura per un posto in Parlamento tra le file del Partito Democratico, non saranno mesi di pausa per Luca Lotti, ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario di Stato.

Secondo le info di Michele Criscitiello per Sportitalia, il futuro di Lotti è poco lontano da casa. Originario di Samminiatello a Montelupo Fiorentino, andrà al Castellani (di Empoli, non di Montelupo) per tessere i rapporti con Lega Calcio e Figc. Sarà responsabile per i rapporti con queste due istituzioni per conto dell'Empoli Fc.

La passione per il calcio dell'ex ministro non è mai mancata: da giovane ha militato in varie formazioni locali come il Montespertoli e il Certaldo. In età adulta ha partecipato anche a tornei di beneficenza, sempre da calciatore.

Adesso, come per ogni professionista dopo lunghe carriere in campo, è tempo di rivestire ruoli in dirigenza.