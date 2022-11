Montelupo in Fiore, si cerca un gestore triennale per la manifestazione

Il Comune di Montelupo ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare soggetti interessati a cui affidare il servizio di organizzazione e gestione dell’evento Montelupo in Fiore per tre anni consecutivi a partire dal 2023.

La tradizionale mostra mercato del fiore che vedrà il centro cittadino allestito da espositori floro-vivaisti e non solo, si svolgerà, come da tradizione ventennale, ogni terza domenica di marzo.

Il Comune in favore del concessionario, garantirà un contributo complessivo per tre anni di 21.162,96 (IVA esclusa) a copertura dei costi sostenuti.

La ricerca è rivolta a operatori economici professionali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore aventi, quale requisito di capacità tecnico professionale, già gestito eventi simili a quello oggetto della selezione per altri Comuni almeno una volta negli ultimi tre anni, per un valore di almeno euro 10.000,00.

Per partecipare occorre inviare il modulo compilato all’indirizzo pec comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it entro il 25 novembre.

In questa prima fase non dovrà essere presentato alcun progetto. I soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura, saranno invitati successivamente a presentare la propria offerta tecnica ed economica che sarà valutata sulla base di determinati criteri.

Per informazioni

eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it – Telefono 0571/971594-546

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa